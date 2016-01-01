باسكال مشعلاني تطرح أغنيتها الجديدة بخاف أعشقك.. فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أغنيتها الجديدة "بخاف أعشقك" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اليوم الأثنين، تمهيدًا لطرح الكليب خلال الفترة القليلة المقبلة.



الأغنية من كلمات: مارون روحانا، وألحان وتوزيع: زوجها ملحم أبو شديد، وإخراج اللبناني فادي حداد، وتعتبر الأغنية أول تعاون يجمع باسكال مع شركة "لايف ستايلز ستديوز".



يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني ألبوم "حبي مش حكي" أواخر العام الماضي، ويحتوي على 9 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحّنين والموزعين، منهم نادر عبد الله ملحم بو شديد، ووائل الأشقر، ومنير بو عساف، وإيهاب عبدو، وعادل رفول، وحسين خليفة، ومحمد راجح، ومحمد عبية.