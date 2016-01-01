السيد: الاكتشافات البترولية تقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي

أشاد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وأمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، بالاكتشاف البترولي الجديد التي أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية، اليوم الاثنين، في صحراء مصر الغربي، مؤكدا أن الاكتشافات البترولية الأخيرة تؤكد اقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بل وتصديره إلى الخارج.



وأوضح السيد في تصريحات له، أن وزير البترول كان قد أعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2019 إلا أنه في ظل هذه الاكتشافات البترولية ستتمكن مصر من تحقيق هذا الإنجاز بنهاية العام الجاري، على أن يتم تصدير الغاز إلى الخارج العام المقبل، بحيث ستتحول مصر إلى واحدة من الدول الاقتصادية العملاقة في مجال الغاز.



وأكد أمين سر لجنة الصناعة على أهمية هذه الاكتشافات بالنسبة للدولة والمواطن على حد سواء، حيث ستعمل على النهوض بالاقتصاد المصري ودعم الصناعة بتوفير الطاقة للمصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، أما بالنسبة للمواطن فستؤدي هذه الاكتشافات إلى توصيل الغاز لكافة المنازل ومشروعات الشباب بأسعار منخفضة.

