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محافظات

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في أسوان

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:18 ص
ضبط
ضبط
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية لمديرية أمن أسوان حملة أمنية، استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 74 قرصا مخدرا، و 130 جراما من نبات البانجو المخدر، و 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء .

وبسؤالهم أقروا حيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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