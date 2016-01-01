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أخبار البلد

طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة ذهب من منجم السكري

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:52 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بالتعاون مع سلطات قرية البضائع، حالة الطواري لتأمين وصول وسفر شحنة ذهب قادمة من منجم السكري في طريقها الي كندا لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن شحنة الذهب وصلت إلي القاهرة علي متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسي مطروح بإجمالى 385 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

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