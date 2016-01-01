أحمد موسى يكشف خطة أردوغان لإخفاء فساده .. فيديو

انتقد الإعلامي أحمد موسى تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زوج ابنته وزيرا للمالية؛ وذلك في أول قرار له في عهده الجديد.



وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي » المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن أردوغان أصر على تعيين زوج ابنته وزير المالية ليخفي وقائع الفساد التي فعلها في الفترة الماضية، ويسوي الأوراق الخاصة بتهريب الأموال وغسيلها.



وأكد موسى أن أردوغان عين أحد رجاله وزيرا للدفاع، لافتا إلى أن أردوغان لا يفهم أي شئ في السياسة ولا الاقتصاد ولا أي شئ ولكن يسير برأس مولود أوغلو وزير الخارجية.