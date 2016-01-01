ضبط 15 قضية تموينية متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية تموينية متنوعة من بينها 6 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 4 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وقضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية لبيع السلع بأزيد من السعر المقرر .



تم تحرير محاضر بهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.