ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 15 قضية تموينية متنوعة بأسوان

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:19 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية تموينية متنوعة من بينها 6 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 4 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وقضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية لبيع السلع بأزيد من السعر المقرر .

تم تحرير محاضر بهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ترشيحاتنا

الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

أحمد حسن: لا أهتم بالهجوم على شخصي وبيراميدز لا يحارب الأهلي

مركز الأعاصير الأمريكي: العاصفة كريس تتحول لإعصار اليوم

شاهد.. شاب يركب أعلى باب المترو الخارجي

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

مي كساب تكشف عن أسباب دخولها مجال التمثيل وترك الغناء.. فيديو

شاهد.. هارفي وينشتاين بعد التحقيق معه في قضية اغتصاب جديدة

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو

أسرة الرجل الأخطر وصبري فواز في ضيافة معكم منى الشاذلي.. صور

جمهورية لوهانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها مجددا

أحمد موسى يعلق على القبض على رئيس مصلحة الجمارك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

فيديو

أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو
حضري الكنافة بكرات الآيس كريم الشهية
مي كساب تكشف عن أسباب دخولها مجال التمثيل وترك الغناء.. فيديو
مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟