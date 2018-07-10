ضبط 420 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و24 مخبزا مخالفا بالبحيرة.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة حملة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة لمراقبة إنتاج الخبز وضمان توصيله للمستحقين بمركزى شبراخيت وبندر دمنهور بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي.



وفى شبراخيت اسفرت الحملة التى قادها المهندس خالد الكومى مدير الاداره عن ضبط 11 مخبزا مخالفا لقيام أصحابها بالتصرف فى 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولا انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق، ولإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة.



كما تمكنت الحملة من ضبط احد المحلات يبيع اسمده مدعمه وتم التحفظ على 10شيكارات نترات أبو قير، وضبط عدد من البطاقات التموينية الذكية بداخل محل بقالة كانت تستخدم فى الاستيلاء على الدعم بالاضافه الى تحرير عدد 4 محضر عدم اعلان اسعار لسلع غذائية وغير غذائية.



وأسفرت الحملة التموينية بإدارة بندر دمنهور برئاسة المهندس عصام فاروق عن تحرير 13 محضرا تموينيا منهم 3 لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن و3 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و2 محضر لعرض وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية.



وتم تحرير 5 محاضر لبقالين تموينين لامتناعهم عن صرف السلع للمواطنين ومغلق محلاتهم دون إذن أو إخطار مسبق ومحضر لمخالفة القانون ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧لعدم إعلانهم على أسعار المعروضات بمحلاتهم وضبط 420 عبوة مواد غذائية ونزلت بيريل منتهية الصلاحية وتم التحفظ على الكميات التى ضبطت ومصادرتها لحين صدور قرار النيابة العامة بإعدامه.