بعد تصدر فيلم حرب كرموز لموسم عيد الفطر.. نقاد: صورة البطل الشعبى وظهور ضيوف الشرف ومشاهد الأكشن أهم عناصر جذب الجمهور.. والفيلم يتنبأ ببطل سينمائى جديد

طارق الشناوى: صورة البطل الشعبى فى "حرب كرموز" تعاطف معها الجمهور

ماجدة خير الله: ضيوف الشرف والأكشن جذبا المشاهد

استطاع فيلم "حرب كرموز" أن يتصدر المركز الأول من حيث تحقيقه للإيرادات فى موسم عيد الفطر، ويأتى تصدره متفوقا على باقى الأفلام التى تنافسه فى نفس الموسم، ليشهد مولد نجم شعبى جديد لدى الجمهور هو أمير كرارة، والذى خطف الأضواء فى الفترة الأخيرة."صدى البلد" يرصد أهم الأسباب التى دفعت "حرب كرموز" لتصدر الموسم.في البداية، قال الناقد طارق الشناوى، إن فيلم "حرب كرموز" جيد الصنع، حيث تضمن جرعة كبيرة من الأكشن، وهو ما يتوافق مع نوعية ورغبة المشاهدين وهو سر فوزه بعيدية عيد الفطر، لأن الجمهور يرغب فى مشاهدة هذه النوعية من الأفلام، لافتًا إلى أنه يرى أنه امتداد لمسلسل "كلبش" ولكن مع تغيير القصة، وإن كان بطل الفيلم فى العملين ضابطا شهما يخالف القانون من أجل تمسكه بمبادئه وأخلاقه وحبه للدفاع عن حقوق المظلومين.وأضاف الشناوي أن الفيلم لعب على وتر البطل الشعبى الأسطورى الذى يتعاطف معه الجمهور كونه واحدا منهم، ولذلك حقق نجاحا كبيرا وتصدر إيرادات موسم عيد الفطر.ومن حيث فريق العمل، أكد أن العمل ضم مجموعة كبير من الفنانين والنجوم الذين برعوا فى تقديم شخصياتهم، ولكن تظل شخصية "عصفورة" التى قدمها مصطفى خاطر أحد المحاور الرئيسية فى العمل وأجاد تقديمها بتفوق وبشكل محكم، مشيرًا إلى أن مصطفى خاطر أحد النجوم الكوميديانات فى الفترة المقبلة حال اهتمامه بالاختيار والحكمة فى تقديم أعماله مع عدم التسرع فى تقديم البطولة المطلقة، واعتبره إحدى أهم المواهب الكوميدية التي ظهرت من "مسرح مصر"، وأشار إلى أن ظهور ضيوف الشرف أيضا كان بمثابة عامل جذب للمشاهد.فيما أشادت الناقدة ماجدة خير الله بفيلم "حرب كرموز"، مؤكدة أن الفيلم جيد الصنع، وهو فيلم جماهيرى من الدرجة الأولى، لافتة إلى أن تصدره للإيرادات لم يأت من فراغ، حيث استطاع أن يجد الجمهور ضالته فى الفيلم الذى كان مشبعا بكل وسائل الجذب، سواء فى القصة التى تعتمد على وجود بطل شعبى يلتف حوله الجمهور ويتعاطف مع وطنيته، فضلا عن أن وجود نجوم كبار بالفيلم وضيوف شرف ساهم بشكل كبير فى نجاح العمل.