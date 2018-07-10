فرنسا تسعى للنهائي الثالث.. وبلجيكا إلى النجمة الأولى.. اليوم

يلتقي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم أمام نظيره بلجيكا مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حاليا في روسيا.



وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعدما فاز على الأوروجواي في ربع النهائي بهدفين دون رد، فيما تمكنت بلجيكا من التأهل بعد تغلبها على البرازيل بهدفين مقابل هدف.



ويلتقي بعد غد الأربعاء المقبل منتخبا انجلترا وكرواتيا في مباراة نصف النهائي الأخرى، لتتضح بعدها هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية.

