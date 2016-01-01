بالصور.. الأطفال يكتشفون قصة حجر رشيد في بيت ثقافة أدفينا

نظمت إدارة الوعي الاثري والتنمية الثقافية بمناطق آثار رشيد بالتعاون مع بيت ثقافة ادفينا، ندوة اليوم الإثنين بعنوان "قصة اكتشاف حجر رشيد" وأهميته في فك أسرار اللغة المصرية القديمة".





الندوة جاءت في إطار الوعي الأثري والمشاركة المجتمعية لمنطقه اثار رشيد، وبتوجيهات من مدير عام المنطقة محمد تهامي، وقد لاقت الندوة تفاعلا كبيرا من الأطفال المشاركين.



