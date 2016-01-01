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ثقافة

بالصور.. الأطفال يكتشفون قصة حجر رشيد في بيت ثقافة أدفينا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:34 م
صدى البلد
علاء المنياوي
نظمت إدارة الوعي الاثري والتنمية الثقافية بمناطق آثار رشيد بالتعاون مع بيت ثقافة ادفينا، ندوة اليوم الإثنين بعنوان "قصة اكتشاف حجر رشيد"وأهميته في فك أسرار اللغة المصرية القديمة".

الندوة جاءت في إطار الوعي الأثري والمشاركة المجتمعية لمنطقه اثار رشيد، وبتوجيهات من مدير عام المنطقة محمد تهامي، وقد لاقت الندوة تفاعلا كبيرا من الأطفال المشاركين.

وشرحت أميرة الشوربجى مسئولة الوعى الأثرى والتنمية الثقافية بمناطق آثار رشيد ، قصة حجر رشيد للتلاميذ، ودوره في فهم تاريخ الحضارة المصرية القديمة بعد فك الرموز والكتابات عليه.
بالصور.. الأطفال يكتشفون قصة حجر رشيد في بيت ثقافة أدفينا
بالصور.. الأطفال يكتشفون قصة حجر رشيد في بيت ثقافة أدفينا
بالصور.. الأطفال يكتشفون قصة حجر رشيد في بيت ثقافة أدفينا

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