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حضري الأرز بالخرشوف والخضار على الطريقة السورية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:35 م
الارز بالخرشوف والخضار
الارز بالخرشوف والخضار
آية التيجي
قدمت الشيف غفران كيالي في برنامجها هيك نطبخ اكلة جديدة ومبتكرة للغاية هي الأرز بالخرشوف على الطريقة السورية لأن الخرشوف يحتوي على العديد من الفوائد، فهو يعد مصدرا للحديد الطبيعي.

وقامت الشيف باعدادة على الطريقة السورية، وبمكونات بسيطة وغير مكلفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

المقادير :

نصف كيلو لحمة مفرومة
ملعقة صغيرة بهار
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ربع ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة ثوم مهروس

الخرشوف:

٢٥ حبة خرشوف
سمنة
خمس أكواب ماء مغلي
مكعبين مرق
الخضار و الارز
اربع اكواب بسلة بالجزر
اربع ملاعق كبار صلصة طماطم
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
كوبين طماطم مقشرة و مضروبة بالخلاط دون اضافة ماء
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
ربع ملعقة صغيرة زنجبيل
ملعقة صغيرة ملح
مكعب مرق
اربع اكواب ماء سلق الخرشوف
ثلاثة اكواب ارز مصري
ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

1- نضع قليل من السمنة في طاسة و نشوح حبات الخرشوف من كل وجه حتى يصبح اشقر .

2- ترفع و توضع في طنجرة واسعة و عميقة، و تغمر حبات الخرشوف بشوربة سلق الدجاج مع مكعبين مرق دجاج و توضع على النار لتغلي ثم نوطي النار و تترك حبات الخرشوف حتى تطرى تماما، و ترفع من الماء، و ماء سلق الخرشوف المتبقي يستخدم في طهي الأرز و لو نقص عن اربع اكواب نعوض بماء مغلي .

3- في طاسة نشوح الكزبرة و الثوم ويتغير لونها بشكل بسيط ثم ننزل باللحمة المفرومة و التوابل و نقلب حتى تنضج اللحمة
ننزل بالبسلة و الجزر و نقلب عشر دقائق مع اللحمة.

4- نرفع مقدار كوب من خليط اللحمة و البسلة و الجزر للتقديم ( اختياري )، ثم نضيف صلصة الطماطم و عصير الطماطم و مكعب المرق و الفلفل الاسود و الملح و الزنجبيل و ملعقة صغيرة ثوم و تترك الطماطم تتسبك مع اللحم و تجف تقريبا.

5- وفي هذا الوقت نغسل الارز و يضاف له ملعقة صغيرة ملح و ثلاث ملاعق كبار زيت و نقلبهم جيدا على البارد، ونصف كمية الخرشوف تقطع انصاف و تضاف اللحمة و و نضيف الارز و نقلب يختلطوا جيدا.

6- نضيف فورا اربع اكواب ماء مغلي و على وجه الأرز نرص باقي حبات الخرشوف و نغطي فورا و يترك الأرز ليغلي ثم نوطي النار و يترك الأرز ليستكمل النضج ثلث ساعه تقريبا.
7- نكشف الغطاء و نتأكد من نضج الارز، ونرفع حبات الخرشوف التي على وجه الأرز

8- ترص حبات الخرشوف مقلوبة في قالب و فوقها ونغرف الارز بالخضار و الخرشوف و نضغط جيدا القالب ثم يقلب القالب في طبق تقديم، و نملىء حبات الخرشوف من خليط اللحمة بالبسلة و الجزر الذي رفع جانبا او يمكن ملؤها بنفس خليط الأرز بالخضار

9- تقدم مع سلطة زبادي.

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