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محافظات

دورات تدريبية لتأهيل المعلمين بالتعاون مع جامعة بورسعيد..صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:28 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنظيم دورات تدريبية لتأهيل المعلمين بالتعاون مع جامعة بورسعيد والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية علي أن تبدأ برامج التدريب الاسبوع القادم والتي تشمل جموع المعلمين بمختلف المراحل الدراسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع مديري المدارس الابتدائية بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الامناء وعلي الالفي نقيب المعلمين.

أكد المحافظ أن نظام التعليم الجديد يعمل على زرع ثقافة العطاء والتعاون بين الطلاب والتي تهدف الدولة إلى الارتقاء بهم لاسيما بعد توجيهات الرئيس السيسى بإعادة بناء شخصية المواطن المصري والتي ستبدأ من التعليم.

وشدد المحافظ علي قيام جميع العاملين بالمنظومة التعليمية بدورهم علي الوجة الأكمل وكذلك الأسرة كونها مسئولية مشتركة للجميع.
دورات تدريبية لتأهيل المعلمين بالتعاون مع جامعة بورسعيد..صور
دورات تدريبية لتأهيل المعلمين بالتعاون مع جامعة بورسعيد..صور
دورات تدريبية لتأهيل المعلمين بالتعاون مع جامعة بورسعيد..صور
دورات تدريبية لتأهيل المعلمين بالتعاون مع جامعة بورسعيد..صور

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