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أخبار العالم

تغريم وزير اتصالات نيوزيلاندا لاستخدام هاتفه أثناء اقلاع طائرة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:31 م
استخدام المحمول بالطائرة
استخدام المحمول بالطائرة
أ ش أ
الزمت هيئة الطيران المدني في نيوزيلاندا، اليوم الاثنين، وزير الاتصالات فيل تويفورد، بدفع غرامة مالية قدرها 500 دولار نيوزلاندي؛ بسبب استخدام الهاتف المحمول في بداية رحلة جوية.

وذكرت شبكة "ام اس ان نيوز" الإخبارية الأمريكية أن وزير الاتصالات اعترف بأنه أخطأ عندما استخدم الهاتف المحمول بعد إغلاق الأبواب استعدادًا لإقلاع الطائرة، واعتذر الوزير وأعرب عن استعداده لدفع الغرامة المالية.

وقال وزير الاتصالات النيوزيلاندى "إن ما حدث سلوك غير ملائم، ولكنه غير ملائم بشكل خاص بالنسبة لي كوزير للاتصالات".

وصرح جيرمى هاريس رئيس هيئة الطيران المدني النيوزيلاندية بأن ما صدر عن وزير الاتصالات لا يمثل خطرًا كبيرًا على رحلة الطائرة ، ولكنه يمثل خروجًا على تعليمات الطيران.

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