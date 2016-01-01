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محافظات

محافظ الإسكندرية: إزالة 17 محلا مخالفا بحي العامرية ثان

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:19 ص
إزالة 17 محل مخالف
إزالة 17 محل مخالف
أحمد عبد العزيز
قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات القضاء على البناء المخالف لمحاربة تلك الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وكذا الاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة لجميع المخالفات بنطاق الأحياء على وجه السرعة وبكل قوة وحزم وحفاظا على هيبة الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه شنت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان حملة مكبرة برئاسة المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس الحي، تم خلالها تنفيذ قرارين إزالة لعدد 17 محل تم بنائهم بالمخالف بإستغلال الأوضاع أثناء الثورة، هذه المحلات فى الطريق مقامة على سور المركز الدولى.

ولفت إلى انه تم تنفيذ القرارات أرقام 240 لسنة2011 والقرار رقم 274 لسنة 2011، وأيضًا تم تنفيذ قرار 5 لسنة 2010 أرضى محلات وتم التنفيذ وإخلاء المحلات وجارى إتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك بحضور بالتنسيق مع قوات من الشرطة والجيش.

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