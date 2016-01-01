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أخبار العالم

ترامب يتوعد شركات صناعة الدواء الأمريكية بالرد على رفع الأسعار

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:30 م
ترامب
ترامب
رويترز
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين شركة فايزر وغيرها من شركات صناعة الدواء الأمريكية بعد أن رفعت أسعار بعض الأدوية اعتبارا من الأول من يوليو تموز وقال إن إدارته ستتحرك ردا على ذلك الإجراء.

وغرد ترامب اليوم الاثنين على تويتر قائلا "يجب أن تخجل فايزر والآخرون من أنهم رفعوا أسعار الدواء بلا سبب... سنرد".

وكان ترامب قال في مايو إن بعض شركات الدواء ستعلن قريبا عن تخفيضات "كبيرة وطوعية" في الأسعار، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن.

ووعد ترامب خلال حملته للانتخابات الرئاسية بخفض أسعار الأدوية الأمريكية.

ورفعت فايزر أسعار الدواء المعلنة لنحو 40 صنفا في وقت سابق من الشهر الجاري. وشملت قائمة الأدوية التي رفعت الشركة سعرها عقار فياجرا وعقار ليبيتور الذي يعالج الكوليسترول وزيلجانز الذي يعالج التهاب المفاصل.

وتأثرت أسهم فايزر بتغريدة ترامب حيث أغلقت مرتفعة خمسة سنتات فقط عند 37.16 دولار للسهم بعد أن كان التداول يجري عليها بسعر 37.44 دولار للسهم قبل التغريدة.

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