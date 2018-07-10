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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المال العام

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:05 ص
ضبط تشكيل عصابي -
ضبط تشكيل عصابي - ارشيفيه
أ ش أ
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من القبض على تشكيل عصابي تخصص أفراده في جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام ، مستغلين طبيعة عمل المتهمة الأولى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وتمكنوا من الاستيلاء على مليون و500 ألف جنيه، من أموال هيئة التأمينات الاجتماعية.

كان اللواء محمد الشريف مدير الأمن قد تلقى إخطارا بورود معلومات عن صرف العديد من الأشخاص مبالغ مالية كبيرة ، بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتبارهم مستحقين لها، وذلك على خلاف الحقيقة.

وتبين من التحريات صحة المعلومات ، وذلك بقيام أخصائية حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وزوجها ويعمل باحدى الشركات ، وأخري (هاربة) ، بتشكيل عصابي بزعامة الأولى تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام ، أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وتمكين الغير من الاستيلاء عليه ، مستغلين في ذلك عمل الأولى بالشئون المالية بمكتب تأمينات الحرية ، منطقة لوران ، دائرة قسم شرطة الرمل أول ، وذلك بإضافة بيانات بعض الأشخاص، بزعم كونهم مستحقين لها، على خلاف الحقيقة.

وبتقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة ، تم ضبط الموظفة وزوجها ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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