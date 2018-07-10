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رئيس حديقة الحيوان يوضح أسباب خروجها من الاتحاد الدولي ..فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:37 م
حديقة الحيوان بالجيزة
حديقة الحيوان بالجيزة
هاني حسين
قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوانات بالجيزة من أشهر الحدائق وأقدمها على مستوى العالم، وهي تعتبر عضوًا فاعلًا في الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

وأضاف "رجائي"، في حواره في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عضوية حديقة الحيوان في الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان توقفت منذ عام 2004 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الحديقة خرجت لمشاكل إدارية تتعلق بتوقف بعض الإدارات السابقة عن دفع الإشتراك السنوي لمدة 7 سنوات مما أدى إلى فصلها من الاتحاد الدولي.

وتابع: "في حال الرغبة في العودة إلى عضوية الاتحاد الدولي، فلابد من مراجعة شاملة لكافة معايير الاتحاد والتعرف على مدى تطابقها على حديقة الحيوان".

وأكمل: "حديقة الحيوان واجهت تحديات كبيرة خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير.. ولكنها بدأت في مواجهتها اعتبارًا من عام 2016".

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