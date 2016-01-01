من أجل تعظيم عملية التنمية.. الرئيس يطالب بتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية.. نائبة: قوانين الثروة المعدنية بحاجة إلى تعديل.. وبرلماني: تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز نقلة اقتصادية

برلمانيون:

تصريحات الرئيس عن الثروات الطبيعية تحفيز لمسئولي الطاقة

قوانين الثروة المعدنية بحاجة إلى تعديل لتطوير المنظومة

توجيهات السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز نقلة اقتصادية

في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري وزيادة الاستثمرات الأجنبية، شدد الرئيس خلال اجتماعه بالوزراء على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتكثيف العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، كما أمر بتبنى كافة الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، وهو ما أشاد به النواب مؤكدين أنها تعد تحفيز لمسؤولي الطاقة للنهوض بالقطاع.في البداية أشاد النائب خالد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتكثيف العمل لتحويل مصر الى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.وأكد حماد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان حديث الرئيس السيسى يدل على ان لديه معلومات بشأن وجود اكتشافات جديدة فى حقول البترول والغاز قريبا ، خاصة بعد اعلان شركة اينى الايطالية اليوم عن وجود اكتشاف بترولى جديد فى الصحراء الغربية.وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن تصريحات الرئيس السيسى تعتبر بمثابة تحفيز للمسئولين عن الطاقة فى مصر لتحقيق اقصى استفادة من الثروات الطبيعية بهدف تحقيق الخير والرخاء للشعب المصرى خلال الفترة المقبلة.كما قالت النائبة ابتسام أبو رحاب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف في مجالات الثروة الطبيعية كما وجه الرئيس السيسي، بحاجة إلى عمل وبذل جهود من الحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أن هناك بعض التشريعات بحاجة إلى تعديل للتشجيع على الاستثمار بهذا الملف بالاخص.وأضافت "أبو رحاب" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن القوانين الخاصة بالغاز والبترول جيدة وتم تعديلها بشكل جيد في الفترة الماضية كما أحدثت العديد من الاتفاقيات الجيدة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص بالثروة المعدنية هو الذي بحاجة إلى تنشيط كبير وبحاجة إلى تعديل في القوانين، مطالبة أن يكون هذا الملف محل دراسة من الحكومة والبرلمان.وطالبت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بأن يتم الاستفادة بالثروة المعدنية التي يتم استخراجها، وادخالهها في العديد من الصناعات المحلية لزيادة قيمة مضافة لها، بدلًا من بيعها باسعار قليلة، ثم استيراد المنتجات باسعار باهظة، مما ينعش الاقتصاد المصري ويتيح فرص عمل للشباب، موضحة أن من الممكن أن يتم عقد اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين اجانب لاستغلال هذه المواد الخام في الصناعات بداخل مصر.ومن جانبه أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة وللقيادات بوزارة البترول بضرورة العمل على تحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يؤكد أن مصر في طريقها للتحول الى قوة اقتصادية وإقليمية في مجال الغاز والبترول وخصوصا بعد الاكتشافات الأخيرة.وقال في بيان له اليوم، إن اهتمام الرئيس السيسي على مدار الأعوام الماضية بتطوير قطاع الغاز والبترول وتوجيه الاستثمارات اليهما كان له أبلغ الأثر في اكتشاف حقول هائلة للغاز في مصر وعمل نقلة كبرى داخل قطاع البترول يشهدها العالم كله.وأضاف أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبدء تصديره أواخر العام الجاري نجاح كبير يدفع بقطاع الطاقة في مصر للأمام ويجذب مزيدا من الاستثمارات ويوفر الآلاف من فرص العمل.