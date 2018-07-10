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فايزة واصف: لا إنتاج بماسبيرو.. والبرامج القوية تحتاج فلوس.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:36 ص
الإعلامية فايزة واصف
الإعلامية فايزة واصف
حمزة شعيب
قالت الإعلامية فايزة واصف، "إن التليفزيون المصرى لا يوجد به إنتاج والبرامج القوية تحتاج فلوس، معقبة "عملت كمذيعة عن اقتناع ولم اتجه للتمثيل، وكنت سعيدة جدا بعد صدور قرار نقلى من الإذاعة للتلفزيون ولم أعرف الشخصية التي كانت وراء نقلي حتى الآن".

وتابعت فايزة واصف خلال لقائها ببرنامج «الحياة في مصر» المذاع على فضائية «الحياة»،: "كنت بعمل سيناريوهات المسلسلات ببلاش، واشتغلت مذيعة فقط ، مؤكدة أنها لم تدخل مجال التمثيل عن اقتناع.

وطالبت واصف ، بتجريم المواد المخدرة لحماية الشباب من الإدمان، ونشر التوعية بمخاطر الإدمان لأنه يدمر كافة أعضاء جسم الإنسان، موضحة أن التوعية بمخاطر إدمان المخدرات من أكبر وسائل مكافحتها.

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