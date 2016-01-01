للقضاء على فلول الاخوان.. رئيس تعليم البرلمان يطالب بتفعيل قانون الكيانات الإرهابية على مدارس الإخوان.. دفاع البرلمان: هددت الأمن القومي.. ونائب: علينا تصفية العناصر المنتمية لأبناء البنا بها

دفاع البرلمان تطالب بتخصيص جزء من ممتلكات مدارس الإخوان للشهداء

برلماني: مدارس الإخوان أحدثت خللا فى نسيج الاجتماعي وهددت الأمن القومي

نائب: الإخوان ما زال لهم يد فى مدارس 30 يونيو

مدارس الإخوان.. أو مدارس 30 يونيو، بعد أن غيرت الدولة اسمها، هى مدارس دأبت الجماعة على إقامتها فى مختلف المحافظات المصرية، حتى تجاوز عددها المئات، عملت فيها على إنشاء جيل الأطفال يسير على مذهب من علموه، بأهدافه وتوجهاته، وكثيرا ما نجحت هذه المدارس بالفعل فى تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله، وخرج منها جيل أصبح بعد ذلك من قيادات الجماعة.حتى جاءت 30 يونيو وأطاحت بحكم الإخوان، وما لبثت الأحداث أن تهدئ حتى سيطرت الدولة على تلك المدارس، إلا أن ملكيتها لم تؤول بعد لصالح الدولة، وهو ما طالب به الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، فى اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الجزء الخاص بالتعليم والبحث العلمي ببرنامج الحكومة الجديدة بضرورة تحويل مدارس جماعة الإخوان إلى ممتلكات الدولة، لما تمثله من عبء على وزارة التعليم، فضلا عن اعتمادها على تخريج طلال ينتمون للجماعة.وقد نالت مطالب الدكتور جمال شيحة تأييد كبيرا من لجنتى الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي، اذ أكدوا على ضرورة سرعة تحويل هذه المدارس للممتلكات الدولة للاستفادة منها، بعد ما أحدثته من خللا اجتماعيا كبيرا وتهديدا للأمن القومي، بالإضافة إلى أن قانون الكيانات الإرهابية قد نص على هذا الحكم.وفى البداية، طالب النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بتخصيص جزء من أموال ممتلكات مدارس الإخوان ﻷسر شهداء الجيش والشرطة بالإضافة إلى أسر المدنيين مذلك، لما يحملوه من أياد بيضاء على الشعب والدولة، بعد تعريض حياتهم للموت فى سبيل القضاء على الإخوان.وشدد "الجوهري" فى تصريحات خاصة ل صدى البلد" على ضرورة سرعة تحويل مدارس الإخوان إلى ممتلكات الدولة، وفقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية، والذي يعطى الحق للدولة فى مصادرة جميع ممتلكات وأموال جميع الممتلكات التابعة للكيانات الإرهابية إلى الدولة.ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، إلى أنه لطالما استغل الإخوان إنشاء مدارس خاصة يسيطرون عليها لتخريج جيل من النشء قائم على التطرف وموجه ﻷغراض تخدم مصالح الجماعة.وأكد النائب على أن يد الإخوان لا تزال متغلغة داخل هذه المدارس، الأمر الذي يلزم الدولة بتكثيف جهودها لمصادرتها للدولة والسيطرة على من ينتمون للجماعة داخلها.كما أكد النائب يحي الكدواني،على أن مدارس الإخوان أحدثت منذ نشأتها خللا فى النسيج الاجتماعي، وعملت على تكريس مبدأ التفرقة فى المجتمع، مشيرا إلى ان مصادرتها للدولة بات أمرا حتمي، لاسيما وأنها تمثل تهديد للأمن القومي.وقال "الكدواني" فى تصريحات خاصة، ان تحويل مدارس الإخوان للممتلكات الدولة، نص عليه قانون الكيانات الإرهابية، ومن ثم لزم على الدولة تطبيق القانون، خاصة وأنها ستعود بالنفع على المواطنين، بدلا من توقفها نهائيا، إذ بعد أن تؤول ملكيتها للدولة، ستكون متاح للعامة دخولها بالمجان، ومن هنا تأت الاستفادة.وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن مدارس الإخوان منذ نشأتها كانت تهدف إلى خروج جيل قائم على التطرف والعنف، وموالى لها، إلا أن الدولة نجحت فى إخماد ذلك المخطط الذي كان ينخر فى عظام البلد طيلة السنوات الماضية.من جانبه، قال النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إن جماعة الإخوان المسلمين نشأت على نهج معين فى إقامة جماعتها، وهو الاهتمام بالنشء وتخريج جيل يتساق ويلتف حول توجههم، وهو أسلوب تقوم عليه كل الجماعات المتطرفة خاصة فى أوروبا.وأضاف "ندا" لـ "صدى البلد": ولما كان اهتمام الإخوان منصب على تخريج جيل ينصاع لمخططهم، فقد أنشأوا مدارس خاصة بهم لتنفيذ هذا الغرض، لاسيما وأن التعليم منذ الصغر له من التأثير ما يفوق غيره من المراحل كما هو معروف.وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان بسرعة تحويل ومصادرة ممتلكات هذه مدارس الإخوان "والتى تحولت لاسم 30 يونيو" للدولة، لاسيما أن هذه المدارس كانت ضمن المخطط الإخواني الذي سعوا لتحقيقه بمعاونة أمريكا وقطر وتركيا، للسيطرة على حكم البلاد لقرون قادمة.وشدد النائب على أهمية سرعة تكوين لجنة لإعادة النظر فى هذه المدارس وملاحقة العاملين بها ممن لهم صلة بجماعة الإخوان، إذ لاتزال للإخوان يد فى هذه المدارس.