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أخبار البلد

بدء تصفيات المرحلة الثانية من مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:31 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، تصفيات المرحلة الثانية من المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا، والذى يتم بالتعاون مع وزارات الشباب، والصحة، والتعليم العالي، واللجنة الأوليمبية، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية في (9) ألعاب.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن تصفيات المرحلة الأولى بدأت بـ 68 ألف طالب وطالبة، ثم تم اختيار (14) ألف طالب وطالبة سيتقدمون لتصفيات المرحلة الثانية، والتي تبدأ من 10 إلى 30 يوليو الحالي.

وقالت حسن إن هذه التصفيات ستتم في مراكز الشباب المتواجدة في المحافظات المختلفة، تحت إشراف الوزارات المعنية بذلك، موضحةً أنه تجرى الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانية من خلال الاتحادات المعنية بكل لعبة، والتي وضعت معايير واختبارات لإختيار أفضل العناصر.

جدير بالذكر أنه سوف يجرى كشف طبي متخصص للطلاب قبل المشاركة فى الإختبارات.

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