شوبير يكشف سبب رفض عضوين بارزين الاستقالة من اتحاد الكرة .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب رفض عضوين داخل مجلس اتحاد كرة القدم المصري ، تقديم الاستقالة إلى إدارة الاتحاد ، مشيرا إلى ان هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية رجل محترم.



وقال «شوبير» فى تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد» : " هناك عضوان داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ينتويان تقديم استقالتهم الى مجلس الادارة بعد الأداء الهزيل الذي قدمه المنتخب الأول فى مونديال روسيا 2018، وموقف الاتحاد السيئ تجاه الخروج المشين وعدم الاعتراف بالأخطاء ".



وأكمل أن ارتباط العضوين بهاني أبو ريدة يدفعهما إلى عدم تقديم استقالتهم وتستيف أوراقهما داخل الاتحاد ، خوفا من غضبه من قرار الاستقالة ".



واختتم :" المهندس هاني أبو ريدة رجل محترم ، لكن هناك أعضاء لابد من مغادرتهم اتحاد الكرة بسبب تجاوزاتهم المعلومة للجميع

وناشد شوبير مجلس إدارة الاتحاد بمعاقبة من أخطأ وضرورة مغادرته وبقاء الأصلح فى وجود ابو ريدة ".