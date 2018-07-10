ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شوبير يكشف سبب رفض عضوين بارزين الاستقالة من اتحاد الكرة .. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:10 ص
مجلس اتحاد كرة القدم
مجلس اتحاد كرة القدم المصري
محمد رشاد
كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب رفض عضوين داخل مجلس اتحاد كرة القدم المصري ، تقديم الاستقالة إلى إدارة الاتحاد ، مشيرا إلى ان هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية رجل محترم.

وقال «شوبير» فى تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد» : " هناك عضوان داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ينتويان تقديم استقالتهم الى مجلس الادارة بعد الأداء الهزيل الذي قدمه المنتخب الأول فى مونديال روسيا 2018، وموقف الاتحاد السيئ تجاه الخروج المشين وعدم الاعتراف بالأخطاء ".

وأكمل أن ارتباط العضوين بهاني أبو ريدة يدفعهما إلى عدم تقديم استقالتهم وتستيف أوراقهما داخل الاتحاد ، خوفا من غضبه من قرار الاستقالة ".

واختتم :" المهندس هاني أبو ريدة رجل محترم ، لكن هناك أعضاء لابد من مغادرتهم اتحاد الكرة بسبب تجاوزاتهم المعلومة للجميع
وناشد شوبير مجلس إدارة الاتحاد بمعاقبة من أخطأ وضرورة مغادرته وبقاء الأصلح فى وجود ابو ريدة ".

ترشيحاتنا

رئيس حديقة الحيوان يوضح أسباب خروجها من الاتحاد الدولي ..فيديو

الشوط الأول| الأهلي يتقدّم 2 – 1 على «Krasnodar» الروسي وديا ..صور

حكم أداء صلاة العشاء الحاضرة قبل قضاء المغرب الفائتة.. فيديو

إسماعيل يوسف يكشف رأيه في تفويض حازم إمام لاختيار المدير الفني لمصر.. فيديو

التعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أيام.. صدى البلد ينشر أعداد الناجحين في كل مادة.. والمؤشرات المعلنة تكشف عن رسوب أكثر من 86 ألف طالب في الكيمياء

شيحة: صلاح محسن رفض الانتقال لبروسيا دورتموند

هدم سينما فاتن حمامة وسط استياء أهالى المنيل.. فيديو وصور

عادل لبيب لـ صدى البلد: مباحث الإنترنت اقتربت من كشف المسئول عن شائعة القبض عليّ

كريستيانو رونالدو يستعد للانتقال إلى إيطاليا

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

أمين الفتوى يوضح هل الخلع حلال أم حرام.. فيديو

مهاجم ريال مدريد يحتفل بذكرى تعاقده.. ويثير شكوكا حول مستقبله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

المروزية لحم الضاني على الطريقة المغربية
أحمد موسى يعلق على القبض على رئيس مصلحة الجمارك
محمد إيهاب: تشجيع الرئيس لنا يدفعنا لتحقيق المستحيل
جد طفل الشروق: المتهمون بالخطف عقابهم يصل للمؤبد
مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر بتاريخ 10-07-2018 كأس العالم 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟