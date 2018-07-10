كل ما تريد معرفته عن وزير خارجية بريطانيا الجديد

عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، جيريمي هانت وزيرا للخارجية، بعد استقالة بوريس جونسون صباح اليوم الإثنين اعتراضا على خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.





وبحسب تقرير مجلة "نيوزويك" الأمريكية، كان هانت، 51 عاما، وعضو حزب المحافظين البريطاني، وزير الصحة الأطول عهدا في تاريخ بريطانيا، حيث شغل المنصب منذ عام 2012، وانتخب عضوا في البرلمان عام 2005، عن دائرة ساوث ويست سري، والآن جاء بديلا لجونسون بعد استقالته المثيرة للجدل، والتي جعلت مستقبل حكومة ماي ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة ضبابية.





في بداية العام، اعتقد الكثيرون أن أيام هانت باتت معدودة، حيث عانت دائرة الصحة الوطنية من إجراءات التقشف، لكنه تمكن من توسيع نطاق حقيبته الوزارية لتشمل الرعاية الاجتماعية، ومنذ ذلك الحين استطاع انتزاع الإشادات من نقاده السابقين.





اعتبره العديد من البرلمانيين مناورا طموحا، خاصة بعد نجاحه في إنعاش خدمة الصحة الوطنية في وقت سابق من العام.





فكر هانت في قيادة البرلمان بينما تولت ماي منصب رئاسة الوزراء، وكان يتحمل الكثير من النقد عندما كان صغار الأطباء يعلنون إضرابهم، ومضى قدما حتى بات ينظر إليه كمنقذ للخدمة الصحة، حيث تمكن من توفير 20 مليار جنيه إسترليني كتمويل إضافي لها.





وأشارت المجلة إلى أن هانت يشغل منصبه الجديد في ظروف عصيبة لحكومة ماي، حيث قدم 4 أعضاء على الأقل استقالتهم هذا الأسبوع، حيث جاءت استقالة جونسون بعد استقالة ديفيد دايفز سكرتير "بريكست"، كما استقال ستيف بيكر وزير "بريكست"، ومساعدين وزاريين، اليوم الإثنين.





وقال بوريس جونسون في استقالته إنه يرى اتفاق ماي على "شبه بريكست" أو شبه الخروج من الاتحاد الأوروبي بمثابة خيانة ستدخل بالبلاد إلى وضع المستعمرة.



