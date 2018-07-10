شيماء سيف تهنئ محمد علي رزق بعد زواجه

نشرت الفنانة شيماء سيف تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام هنأت من خلاله الفنان محمد على رزق بعد زواجه منذ أيام قليلة.



وقالت شيماء: "مبروك لأحلى عرسان فى الدنيا محمد وسارة ربنا يسعد قلبكم".



حضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ على رأسهم النجم أحمد السقا والفنانة إيمى سمير غانم، والمنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، والفنان محمد عز، والمخرج أحمد خالد موسى وإيمان العاصى وإدوارد وسامية الطرابلسى والفنانة توني ماهر والفنانة إيمان سلامة وهاجر الشرنوبى، والمطرب محمد شاهين والفنان وائل عبدالعزيز والفنان حمزة العيلى، والمخرج خالد جلال والفنانة كارولين عزمى.