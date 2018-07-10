ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شيماء سيف تهنئ محمد علي رزق بعد زواجه

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:52 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شيماء سيف تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام هنأت من خلاله الفنان محمد على رزق بعد زواجه منذ أيام قليلة.

وقالت شيماء: "مبروك لأحلى عرسان فى الدنيا محمد وسارة ربنا يسعد قلبكم".

حضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ على رأسهم النجم أحمد السقا والفنانة إيمى سمير غانم، والمنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، والفنان محمد عز، والمخرج أحمد خالد موسى وإيمان العاصى وإدوارد وسامية الطرابلسى والفنانة توني ماهر والفنانة إيمان سلامة وهاجر الشرنوبى، والمطرب محمد شاهين والفنان وائل عبدالعزيز والفنان حمزة العيلى، والمخرج خالد جلال والفنانة كارولين عزمى.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: شركة أبوتريكة تورطت في تمويل العمليات الإرهابية.. فيديو

السيسي يصدر عدة قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية الجديدة

تفاصيل جديدة فى مقتل بطل كمال الأجسام السوداني بقطر

جد طفل الشروق: المتهمون بالخطف عقابهم يصل للمؤبد

التعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أيام.. صدى البلد ينشر أعداد الناجحين في كل مادة.. والمؤشرات المعلنة تكشف عن رسوب أكثر من 86 ألف طالب في الكيمياء

اجتماع إسرائيلي استعدادا لمواجهة زلزال مدمر الأربعاء المقبل

إبراهيم حسن: حازم إمام ليس المناسب لاختيار مدرب منتخب مصر

حميد أحداد ينتظم في تدريبات الزمالك بألمانيا

مصطفى بكري يكشف حقيقة القبض على عادل لبيب ..فيديو

شوبير يكشف سبب رفض عضوين بارزين الاستقالة من اتحاد الكرة .. فيديو

مباراة الأهلي اليوم .. الشياطين تدك حصون كراسنودار الروسي بخماسية

إيران تتلقى ضربة آسيوية خليجية موجعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

10 مشاهد ترصد تفاصيل سقوط رئيس مصلحة الجمارك بعد 60 يوما من توليه منصبه

التعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أيام.. صدى البلد ينشر أعداد الناجحين في كل مادة.. والمؤشرات المعلنة تكشف عن رسوب أكثر من 86 ألف طالب في الكيمياء

كريستيانو رونالدو يستعد للانتقال إلى إيطاليا

شيحة: الأهلي لن يستطيع شراء أي لاعب خلال الانتقالات الحالية

بيراميدز يكشف حقيقة تورطه في العرض الصيني لـ أزارو

تفاصيل جديدة فى مقتل بطل كمال الأجسام السوداني بقطر

تعرف على سبب ترك عمود بمنتصف الطريق السريع .. شاهد

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

عادل لبيب لـ صدى البلد: اللي عنده أدلة ضدي يقدمها للجهات المختصة.. وعيب عندي أولاد وأحفاد

مصطفى بكري يكشف حقيقة القبض على عادل لبيب ..فيديو

شوبير يكشف سبب رفض عضوين بارزين الاستقالة من اتحاد الكرة .. فيديو

عادل لبيب لـ صدى البلد: مباحث الإنترنت اقتربت من كشف المسئول عن شائعة القبض عليّ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

المروزية لحم الضاني على الطريقة المغربية
أحمد موسى يعلق على القبض على رئيس مصلحة الجمارك
محمد إيهاب: تشجيع الرئيس لنا يدفعنا لتحقيق المستحيل
جد طفل الشروق: المتهمون بالخطف عقابهم يصل للمؤبد
مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر بتاريخ 10-07-2018 كأس العالم 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟