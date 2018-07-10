جامعة سوهاج تبحث التعاون مع مكتب اليونسكو للعلوم بالقاهرة

اجتمع الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتور غيث فريز المدير الاقليمي لمكتب اليونسكو للعلوم في القاهرة، والدكتور نزار حسن المستشار الاقليمي، بمقر المكتب بمدينة 6 اكتوبر، لبحث آليات التعاون بين الجامعة واليونسكو .



وأوضح رئيس الجامعة ان من بين ما تم عرضه من اوجه التعاون المقترحة، تنفيذ مركزين في مجالي تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، والنانو تكنولوجي، وبحث التعاون في مجالي الآثار عن طريق المساعدة في انشاء متحف تعليمي لتدريب الطلاب علي ادارة المتاحف وعرض الاثار وصيانتها، ومركز اخر لدعم ونشر اللغات والتدريب علي تنمية المهارات اللغوية .



وقال عزيز ان مكتب اليونسكو للعلوم وافق مبدئيًا علي التعاون في عدة مجالات تمثل مشروعات طموحة، تتعلق بنقل وتطوير المعرفة، عن طريق التدريب علي استخدام النانانو وان هناك برنامج متكامل، يمكن تدريبه لعدد من اعضاء هيئة التدريس، يهدف الي تعزيز قدرات الباحثين، ويربط النانو بالمجال المتخصص فيه الباحث، اضافة الي الاتفاق علي التعاون في مجالي محو الامية، وريادة الاعمال.