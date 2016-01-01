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شرطة فلوريدا تتمكن من القبض على تمساح متهم بقتل كلبين

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
تمكنت الشرطة في فلوريدا من الإمساك بتمساح يبلغ طوله 13 قدمًا متهّم بقتل اثنين من الكلاب من فصيلة جيرمن شيبرد على شاطئ خليج فلوريدا.
وتمّ سحب التمساح العملاق من المياه باستخدام رافعة، بعد ذلك تولى صيادٌ محترف أمر التمساح، حسب بيان مختصر نشره قسم شرطة مقاطعة ساراسوتا في فلوريدا على صفحته على فيسبوك.
وأفاد بيان الشرطة بأن هذا التمساح قد يكون الأضخم الذي تعاملت معه على مدار العشرين عاما الماضية. حسبما ذكرت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية.
ويُعتقد أن التمساح مسؤول عن مهاجمة كلبين من فصيلة جيرمن شيبرد الأشهر في العالم يوم الأول من يوليو الجاري على شاطئ الخليج حيث يعاني أحد الكلبين، ريو (6 سنوات)، جروحًا قاتلة، بينما الكلبة الأخرى، لوسي (5 سنوات)، في عداد المفقودين.
ويقول أصحاب مالكي الكلبين إنهما (ريو ولوسي) كانا كأفراد عائلاتهم.
وبحسب قوانين ولاية فلوريدا، فإن التمساح المقبوض عليه سيواجه التدمير ويتم استخدام لحمه وجلده.

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