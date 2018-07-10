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ايناكتس سوهاج تنافس علي الصعود لكأس العالم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:09 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
خالد رياض
شهد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أمس، فعاليات المسابقة النهائية "لايناكتس" والتي اقيمت بفندق انتركونتننتال بالقاهرة، بمشاركة 35 جامعة حكومية وخاصة، والمؤهلة لكأس العالم بسان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس الجامعة ان الفريق عرض خلال الوقت المخصص له 3 مشروعات، اما المشروع الاول" Aqua clay ‘‘ فهو عبارة عن فلتر لتنقية المياه تم تنفيذه بقرية " بني واصل " بمركز ساقلتة، لشكوي القرية من تلوث المياه والامراض الناتجة، ويتميز برخص ثمنه مقارنة بالفتر العادي، مضيفا ان المشروع الثاني للفريق " Ferti waste " عبارة عن سماد عضوي طبيعي مصنوع من المخلفات الزراعية والحيوية مثل ( عفش القصب المدروس _ البوص المدروس _المخلفات الخضراء الناتجة من الزراعة الغير مستهلكة _ تبن _ ومخلفات حيوية ) تم التنفيذ بقرية " البربا " قبل مركز جرجا، وذلك لعدم تواف الاسمدة الكيماوية وغلو اسعارها واضرارها علي المحاصيل الزراعية.

واوضح علي الحويج رئيس الفريق ان المشروع الثالث هو "Green sky" ويهدف الي زراعة الاسطح بالمحاصيل العادية اليومية التي يستخدمها لسد احتياجاته اليومية مثل ( الطماطم – الخيار - الفلفل ) والمحاصيل الورقية مثل ( الجرجير – البقدونس - الكسبرة ) وتم التنفيذ بمدينة طما بمساعدة كلية الزراعة بالجامعة.

و عبر رئيس الجامعة بعد عرض فريق ايناكتس جامعة سوهاج لمشروعاتهم عن بالغ سعادته لما ظهر عليه الفريق من جودة في العرض والتعقيب، و لما تركه من انطباع جيد لدي الحاضرين، مؤكدا علي الاستمرار في دعمهم لجهودهم في رياده الاعمال، والقدرة علي تنمية قدراتهم العلمية والعملية ومن ثم يؤثر علي النهوض بالجامعة، والمجتمع السوهاجي.

يذكر ان تلك المسابقة يشارك بها 35 جامعة حكومية وخاصة، ويتأهل الفريق الفائز بالمركز الاول للمنافسة مع الجامعات العالمية في كأس العالم، يشرف علي الفريق الدكتور طارق محمد علي ويعاونه الدكتور محمد نمر.

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