إغلاق باب التقديم بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اليوم غلق فتح باب تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية ، التي تعد أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة الدولية.



كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن باب التقديم سيظل مفتوحًا خلال الفترة من 1 حتى 10 يوليو 2018 .



وأكدت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والأمانة الفنية، أن المدرسة بها عدة تخصصات متاحة للطلاب من بينها، (ميكانيكا، وكهرباء، وتبريد وتكييف)



وأضافت حبيبة أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة للطلاب المتوفر بهم مجموعة من الشروط منها: أن يكون الطالب حاصل علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسى السابق 2017/2018 بمجموع كلى لا يقل عن 220 درجة، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، وطبقًا للاستمارة التي يتم استيفاؤها من قبل الطالب، وأن يجتاز الطالب الاختبارات التي تُعقد للقبول بالمدرسة، بالإضافة إلى أن يكون من سكاني المربع السكنى الخاص بالمدرسة، مضيفة أن الطلاب الذين لهم الحق في التقديم هم من قاطني مدينة قويسنا وأجوارها بمحافظة المنوفية، ومدينة بنها وأجوارها بمحافظة القليوبية.