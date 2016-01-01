ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إغلاق باب التقديم بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.. اليوم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:18 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اليوم غلق فتح باب تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية ، التي تعد أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة الدولية.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن باب التقديم سيظل مفتوحًا خلال الفترة من 1 حتى 10 يوليو 2018 .

وأكدت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والأمانة الفنية، أن المدرسة بها عدة تخصصات متاحة للطلاب من بينها، (ميكانيكا، وكهرباء، وتبريد وتكييف)

وأضافت حبيبة أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة للطلاب المتوفر بهم مجموعة من الشروط منها: أن يكون الطالب حاصل علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسى السابق 2017/2018 بمجموع كلى لا يقل عن 220 درجة، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، وطبقًا للاستمارة التي يتم استيفاؤها من قبل الطالب، وأن يجتاز الطالب الاختبارات التي تُعقد للقبول بالمدرسة، بالإضافة إلى أن يكون من سكاني المربع السكنى الخاص بالمدرسة، مضيفة أن الطلاب الذين لهم الحق في التقديم هم من قاطني مدينة قويسنا وأجوارها بمحافظة المنوفية، ومدينة بنها وأجوارها بمحافظة القليوبية.

ترشيحاتنا

حكم أداء صلاة العشاء الحاضرة قبل قضاء المغرب الفائتة.. فيديو

الحضري يرد على اتهامه بالتسبب فى خروج المنتخب من كأس العالم

مرتضي منصور يكشف عن موقف الزمالك من شيكابالا وكهربا

شيحة: الأهلي لن يستطيع شراء أي لاعب خلال الانتقالات الحالية

سميرة سعيد وإليسا وعاصي والزغبي في افتتاح روتانا كافيه.. صور

بيراميدز: الشناوي في حساباتنا

شوبير يكشف سبب رفض عضوين بارزين الاستقالة من اتحاد الكرة .. فيديو

ترامب يختار مستشار بوش الابن لعضوية المحكمة الأمريكية العليا

أحمد موسى: شركة أبوتريكة تورطت في تمويل العمليات الإرهابية.. فيديو

احمد حسن: يحدد موقف بيراميدز من أزارو.. ويحلم بكأس مصر

شاهد بوستر البوم إليسا إلى كل اللي بيحبوني

أحمد حسن: لا أهتم بالهجوم على شخصي وبيراميدز لا يحارب الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو
هشام الجخ: أنا مش زى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد.. فيديو
التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب كمال الأجسام السوداني في قطر.. فيديو
جد طفل الشروق: حفيدي تعرف على 3 متهمين بطابور عرض النيابة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟