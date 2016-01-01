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محافظات

وفد المصري يطير إلى المغرب لبحث الاستعدادات لـ نهضة بركان

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:33 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
غادر بورسعيد متوجها إلى المغرب شريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي المصري يرافقه وليد بدر من الجهاز الفني لإعداد ترتيبات استقبال لاعبي الفريق الأول واقامتهم ومكان التدريب لمبارة نهضة بركان المغربى.

وأكد مزروع أن البعثة ستشهد هذه الرحلة ترتيبات خاصة لأهمية المباراة في رحلة الفريق بالبطولة الأفريقية خاصة بعد المستوى الكروي الذي بدي عليه منتخب المغرب في بطولة كأس العالم خاصة وأن المباراة تمثل نقطة هامة في دوري المجموعات للمصري البورسعيدي.

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تكليف الكابتن شريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لملاقاة فريق نهضة بركان في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للنسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر اقامتها يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من يوليو المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية.

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