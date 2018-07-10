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محافظات

لجنة برئاسة محافظ بورسعيد لاختيار مديري المدارس الابتدائية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:17 ص
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن تشكيل لجنة برئاستة لاختيار مديري المدارس الابتدائية البالغ عددها ١١٢ مدرسة علي أن تضم في عضويتها مدير التربية والتعليم وعميد كلية التربية وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

وأكد محافظ بورسعيد أن مديري المدارس الابتدائية سيكون اقصي سن لهم ٤٥ عاما.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع مسئولي التربية والتعليم والأبنية التعليمية بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء

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