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ثقافة

متحف رشيد ينظم محاضرات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:01 ص
متحف رشيد الوطني
متحف رشيد الوطني
علاء المنياوي
يواصل متحف رشيد الوطني غدا سلسلة المحاضرات التي أطلقها ضمن برنامج نشاطه الصيفى للتوعية والقضاء على الهجرة الغير شرعية،وذلك لتسليط الضوء على تلك الظاهرة وتحديد أسبابها ومخاطرها ومحاولة القضاء عليها،ويشارك فيها مجموعة من المتخصصين وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة.

وتقام غدا ندوة بعنوان"كيف نحمى شبابنا من مافيا سماسرة الهجرة غير الشرعية"،ويتحدث فيها أ.د- إكرام بدر الدين أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ود.سامى العسالة من علماء الأزهر الشريف

وفي 15 يوليو الحالي تقام ندوة"دور قطاع المتاحف بوزارة الآثار فى مواجهة البطالة وخلق فرص عمل للشباب"،ويحاضر فيها سعيد رخا مدير عام المتحف،وفي 19 يوليو ندوة"دور االمؤسسات الدينية فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية"،ويلقيها أ.د- إكرام بدر الدين أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ود - سامى العسالة من علماء الأزهر الشريف والأب لوقا أسعد كاهن كنيسة رشيد

وفي 26 يوليو تقام ندوة"المجتمع المدنى ماله وما عليه فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية"ويتحدث فيها أ.د - إكرام بدر الدين أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة،وفي 2 أغسطس المقبل تقام ندوة"دور مؤسسات الدولة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية "،ويتحدث فيها كل من رئيس نادى رشيد الرياضى ومدير إدارة التربية والتعليم برشيد ومدير عام التضامن الإجتماعى برشيد.

وفي 9 أغسطس تقام ندوة"إستثمر وطور فى ضوء إمكاناتك"،وتتحدث فيها زينب بجول مدرب تنمية بشرية،وفي 16 أغسطس تقام ندوة"إنت مين"،ويقوم فيها سعيد رخا مدير عام المتحف بإلقاء نظرة تاريخية على الشخصية المصرية لتعزيز الإنتماء الوطنى.

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