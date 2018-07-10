أبو حامد: من حق المواطن متابعة جلسات البرلمان على التليفزيون

قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قرار وقف الاذاعة وبث جلسات مجلس النواب كانت قرار أعضاء المجلس وليس قرار نائب معين، وذلك بعد طلب الدكتور على عبد العال على التصويت علي ايقاف البث التليفزيوني للجلسات، ولابد من التصويت عليه لاعادته مرة أخرى.



وأكد "أبو حامد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن اذاعة جلسات البرلمان شيء ايجابي، لان من حق كل مواطن أن يتابع مناقشات النواب ووجهات النظر المطروحة واراء النواب في القضايا المختلفة، والحكم على النواب الذين يمثلونهم إن كانو يعبرون عن أراءهم بصدق أم لا، لذلك لابد أن تكون الجلسات علنية.



وقال عضو مجلس النواب، إنه في حالة عرض الأمر مرة أخرى للتصويت على إعادة إذاعة الجلسات على التليفزيون، سيقوم بالموافقة على اذاعتها، ليتابع المواطنين ممثليهم في البرلمان، وحق معرفة ما يتم من تشريعات ومناقشات ومسائلات للحكومة.