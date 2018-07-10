تعرف على سبب ترك عمود بمنتصف الطريق السريع .. شاهد

قال أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل بالشرقية، إن الطريق الذي يربط ما بين بورسعيد والإسماعيلية وثلاث محافظات أخرى، يتم تطويره وتوسعته لتسهيل الانتقال بين تلك المحافظات.



وأضاف فوزي، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، انه بعد توسعة الطريق أصبحت أعمدة الكهرباء التي كانت على جانبي الطريق دخلت في حرم الطريق.



وأضاف فوزي، أن صورة عمود الكهرباء الموجود في منتصف الطريق حقيقية، ويتم التنسيق مع المحليات ووزارة الكهرباء لنقل الأعمدة، ولكن المقاول تجاوز ورصف 50 متر خلف العمود ما نتج عنه ظهور صورة العمود بهذا الشكل.



