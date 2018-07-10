ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على سبب ترك عمود بمنتصف الطريق السريع .. شاهد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:04 ص
عمود كهرباء وسط الطريق
عمود كهرباء وسط الطريق
إسلام الطوانسي
قال أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل بالشرقية، إن الطريق الذي يربط ما بين بورسعيد والإسماعيلية وثلاث محافظات أخرى، يتم تطويره وتوسعته لتسهيل الانتقال بين تلك المحافظات.

وأضاف فوزي، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، انه بعد توسعة الطريق أصبحت أعمدة الكهرباء التي كانت على جانبي الطريق دخلت في حرم الطريق.

وأضاف فوزي، أن صورة عمود الكهرباء الموجود في منتصف الطريق حقيقية، ويتم التنسيق مع المحليات ووزارة الكهرباء لنقل الأعمدة، ولكن المقاول تجاوز ورصف 50 متر خلف العمود ما نتج عنه ظهور صورة العمود بهذا الشكل.

ترشيحاتنا

المتهمون بخطف طفل الشروق: خططنا للواقعة قبل شهر من التنفيذ

الأنبا مرقس: منح 3 تصاريح بالزواج الثاني من مجلس الأحوال الشخصية

نائب المرج: ركوب الميني باص بتذكرة المترو مجانا خلال أيام

حبس المتهمين باختطاف طفل الشروق من أمام منزله.. صور

التعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أيام.. صدى البلد ينشر أعداد الناجحين في كل مادة.. والمؤشرات المعلنة تكشف عن رسوب أكثر من 86 ألف طالب في الكيمياء

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

مرتضى منصور يشترط التحقيق مع طارق حامد للعودة إلى النادي.. فيديو

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

كل ما تريد معرفته عن وزير خارجية بريطانيا الجديد

الأهلي يُعلن عن ضمّ مُدافِع مازيمبي لمدة موسمين..فيديو

شيحة: إبراهيم حسن وصل لطريق مسدود مع الدراويش

تشيلسي يسعى لضم نجمى يوفنتوس الإيطالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

10 مشاهد ترصد تفاصيل سقوط رئيس مصلحة الجمارك بعد 60 يوما من توليه منصبه

التعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أيام.. صدى البلد ينشر أعداد الناجحين في كل مادة.. والمؤشرات المعلنة تكشف عن رسوب أكثر من 86 ألف طالب في الكيمياء

كريستيانو رونالدو يستعد للانتقال إلى إيطاليا

شيحة: الأهلي لن يستطيع شراء أي لاعب خلال الانتقالات الحالية

بيراميدز يكشف حقيقة تورطه في العرض الصيني لـ أزارو

تفاصيل جديدة فى مقتل بطل كمال الأجسام السوداني بقطر

تعرف على سبب ترك عمود بمنتصف الطريق السريع .. شاهد

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

عادل لبيب لـ صدى البلد: اللي عنده أدلة ضدي يقدمها للجهات المختصة.. وعيب عندي أولاد وأحفاد

مصطفى بكري يكشف حقيقة القبض على عادل لبيب ..فيديو

شوبير يكشف سبب رفض عضوين بارزين الاستقالة من اتحاد الكرة .. فيديو

عادل لبيب لـ صدى البلد: مباحث الإنترنت اقتربت من كشف المسئول عن شائعة القبض عليّ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

المروزية لحم الضاني على الطريقة المغربية
أحمد موسى يعلق على القبض على رئيس مصلحة الجمارك
محمد إيهاب: تشجيع الرئيس لنا يدفعنا لتحقيق المستحيل
جد طفل الشروق: المتهمون بالخطف عقابهم يصل للمؤبد
مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر بتاريخ 10-07-2018 كأس العالم 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟