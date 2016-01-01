محافظ الإسكندرية يكلف بالتعامل الفوري مع حادث انهيار الغلال

كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى مكان حادث إنهيار للغلال بإحدي صوامع شركة النيل للغلال علي العاملين أثناء تواجدهم بها والبالغ عددهم ١٤ عامل، بمنطقة نجع العرب بالورديان بنطاق حي غرب، وذلك لمتابعة الأوضاع علي الواقع والتعامل مع الحادث، وكذا تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث.



وأكد المحافظ أنه فور وقوع الحادث تم إبلاغ النيابة والسلطات المعنية، وتواجدت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمكان الحادث، وأشار إلي أنه جاري حاليا التحقيق في أسباب أنهيار الغلال بالصومعة علي العاملين من قبل الجهات المختصة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية.



وأضاف المحافظ أن حادث إنهيار الغلال بالصومعة أسفر عن وفاة ثلاث أشخاص من العاملين بالصومعة، وإصابة أربع حالات منهم بإصابات حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية، بينما يوجد سبع حالات منهم في حالة مستقرة، وأكد علي توفير كافة الرعايا الصحية والطبية اللازمة علي مدار الساعة لجميع المصابين لحين إمتثالهم الشفاء العاجل.