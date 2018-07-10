عقوبة قاسية على مساعد مدرب كرواتيا بعد الفيديو السياسي

فرض الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عقوبة قاسية طالت مساعد مدرب كرواتيا أوجن فوكويفيتش بسبب مشاركته في فيديو "سياسي" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز بركلات الترجيح على روسيا، قبل يومين من مباراة نصف النهائي أمام إنجلترا.



وسجل اللاعب الكرواتي السابق فوكويفيتش، الذي كان يعمل مساعدا للمدرب، شريط فيديو مع المدافع دوماغي فيدا بعد المباراة، وأهديا فيه الانتصار على روسيا إلى أوكرانيا، في إشارة واضحة إلى الصراع السياسي الطويل مع روسيا الذي يديره هذا البلد، في إقليم القرم المتنازع عليه.



وقال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إن "أوجن فوكويفيتش قد أُعفي من مهامه كمساعد لفريق التدريب لمنتخب كراوتيا الوطني بقرار من إدارة الاتحاد"، حسبما أوردت صحيفة الإندبندنت البريطانية.



وأوضح البيان أنه تم إلغاء اعتماد فوكويفيتش في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.



وذكر الاتحاد أيضا أن كلا من فوكويفيتش وفيدا اعتذرا عن أقوالهما"التي لا تهدف بأي حال إلى أن يكون لها دلالات سياسية، ولكنها تركت لسوء الحظ مجالًا لمثل هذه التفسيرات".



وأثار الفيديو غضبا عارما في روسيا، حيث عرضه عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية، وعبرت عن غضبها من تصرف لاعب كرواتيا واحتجت على إقحام قضايا السياسة في الرياضة.

