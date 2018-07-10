ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
قسم الفن
افتتح سالم الهندي رئيس مجموعة قنوات روتانا للصوتيات والمرئيات كافيه روتانا بالمعادي بحضور كوكبة من نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي.

حضر الحفل كل من اليسا، انغام، عاصي الحلاني، حميد الشاعري، سميرة سعيد، زيزي مصطفى، ورامي صبري.

وشهد الحفل الإعلان عن خطة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لصيف 2018، كما تم الإعلان عن بعض التعاقدات الجديدة مع عدد من النجوم.
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور
اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

ترشيحاتنا

مفاجأة.. رئيس الجمارك المتهم بالرشوة حصل علي دكتوراة فى التهرب الجمركي

مرتضى منصور يشترط التحقيق مع طارق حامد للعودة إلى النادي.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن وزير خارجية بريطانيا الجديد

مدرب بلجيكا يكشف أخطر عناصر فرنسا ودور هنري في إنجاز البلجيك

مباراة الأهلي اليوم .. الشياطين تدك حصون كراسنودار الروسي بخماسية

تفاصيل جديدة فى مقتل بطل كمال الأجسام السوداني بقطر

حميد أحداد ينتظم في تدريبات الزمالك بألمانيا

عادل لبيب لـ صدى البلد: اللي عنده أدلة ضدي يقدمها للجهات المختصة.. وعيب عندي أولاد وأحفاد

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

التعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أيام.. صدى البلد ينشر أعداد الناجحين في كل مادة.. والمؤشرات المعلنة تكشف عن رسوب أكثر من 86 ألف طالب في الكيمياء

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

نادي القضاة يكذب قناة الجزيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

10 مشاهد ترصد تفاصيل سقوط رئيس مصلحة الجمارك بعد 60 يوما من توليه منصبه

التعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال أيام.. صدى البلد ينشر أعداد الناجحين في كل مادة.. والمؤشرات المعلنة تكشف عن رسوب أكثر من 86 ألف طالب في الكيمياء

كريستيانو رونالدو يستعد للانتقال إلى إيطاليا

شيحة: الأهلي لن يستطيع شراء أي لاعب خلال الانتقالات الحالية

بيراميدز يكشف حقيقة تورطه في العرض الصيني لـ أزارو

تفاصيل جديدة فى مقتل بطل كمال الأجسام السوداني بقطر

تعرف على سبب ترك عمود بمنتصف الطريق السريع .. شاهد

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

عادل لبيب لـ صدى البلد: اللي عنده أدلة ضدي يقدمها للجهات المختصة.. وعيب عندي أولاد وأحفاد

مصطفى بكري يكشف حقيقة القبض على عادل لبيب ..فيديو

شوبير يكشف سبب رفض عضوين بارزين الاستقالة من اتحاد الكرة .. فيديو

عادل لبيب لـ صدى البلد: مباحث الإنترنت اقتربت من كشف المسئول عن شائعة القبض عليّ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

المروزية لحم الضاني على الطريقة المغربية
أحمد موسى يعلق على القبض على رئيس مصلحة الجمارك
محمد إيهاب: تشجيع الرئيس لنا يدفعنا لتحقيق المستحيل
جد طفل الشروق: المتهمون بالخطف عقابهم يصل للمؤبد
مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر بتاريخ 10-07-2018 كأس العالم 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟