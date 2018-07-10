اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

افتتح سالم الهندي رئيس مجموعة قنوات روتانا للصوتيات والمرئيات كافيه روتانا بالمعادي بحضور كوكبة من نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي.



حضر الحفل كل من اليسا، انغام، عاصي الحلاني، حميد الشاعري، سميرة سعيد، زيزي مصطفى، ورامي صبري.



وشهد الحفل الإعلان عن خطة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لصيف 2018، كما تم الإعلان عن بعض التعاقدات الجديدة مع عدد من النجوم.

