إطلاق نار على سيدة في وضح النهار.. ذهول أخرس الجميع

أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة صادمة تظهر مسلحا يطلق النار على امرأة تتواجد داخل سيارتها في أحد الشوارع بنواحي لندن.



وكانت المرأة، التي تبلغ من العمر 51 عاما، متوقفة في ازدحام مروري خلال ساعة الذروة في نواحي لندن، قبل أن يفاجئها الرجل المسلح.



ويشبه الفيديو فيلم عصابات أمريكي، حيث وقف الرجل قبالة المرأة وأمام الملأ وبدأ في إطلاق الرصاص من مسدسه، حيث أصيبت الأولى النافذة، فيما اقتحمت رصاصتين السيارة.



وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق للتعرف على هوية المسلح، ونشرت المقطع للعموم حتى يساعدها المواطنون في التعرف على المشتبه فيه.



