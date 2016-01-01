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كأس العالم

برشلونة يعلن تعاقده مع البرازيلي آرثر ميلو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:14 ص
البرازيلي آرثر ميلو
البرازيلي آرثر ميلو
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده الرسمي مع آرثر ميلو لاعب فريق جيريمو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للانضمام الي الفريق بشكل رسمي .

وقال بيان رسمي لنادي برشلونة ان الصفقة تم الاتفاق عليها بقيمة 31 مليون يورو بالإضافة إلي 9 ملايين إضافية مكافأت بعقد يمتد لمدة 6 سنوات بعد اتفاق الطرفين على شروط العقد.

ووضعت برشلونة 400 مليون يورو شرط جزائي في عقد اللاعب لمنعه من الرحيل لناد آخر حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات القادمة للخضوع للفحص الطبي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن صفقة آرثر ميلو سوف يتم تقديمها يوم الأربعاء المقبل، بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي والتوقيع على العقود الرسمية.

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