الصحة: 3 وفيات و 11 مصابا بسبب انهيار صومعة قمح بالإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 3 مواطنين وإصابة ١١ في حادث انهيار قمح على العمال داخل صومعة غلال بمنطقة القباري بمحافظة الاسكندرية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان السيدة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تواصلت مع الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الاسكندرية، للتنسيق لنقل بعض الحالات التي تحتاج الى جراحات دقيقة يجريها أساتذة من الجامعة.



كما وجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية بالتوجه الى المستشفيات للإطمئنان على المصابين، حيث ان "سليمان" متواجد الآن في مستشفى شرق المدينة.



وأضاف "مجاهد" ان السيدة الوزيرة وجهت بنقل المصابين الى مستشفى شرق المدينة، كونها مستشفى تخصصي، وتحتوي جميع التخصصات الطبية، ما عدا ٢ تم نقلهما الى مستشفى الجامعة بالإسكندرية.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الإصابات تراوحت بين اضطراب في الوعي واشتباه كسور في العظام وكدمات وسحجات باماكن متفرقة في الجسد، واشتباه تجمع دموي بالرئتين، اما حالتي جامعة الاسكندرية فهم يعانون من كسور بالعمود الفقري.