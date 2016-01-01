شوبير: مصر تأهلت إلى كأس العالم بدعاء الوالدين.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير على أن منتخب مصر الأول لكرة القدم تأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بدعاء الوالدين والجماهير المصرية، مشيرا الى أن اتحاد الكرة أخطأ بعدم تصحيح المسار عقب التأهل الى روسيا .



وقال شوبير خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»: "اتحاد الكرة المصري لابد أن يعترف بالخلل الفني الذي كان موجودا داخل منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ بداية تصفيات كأس العالم".



وأضاف: "من أول مباراة للمنتخب الوطني أمام الكونغو على أرضهم ،كان هناك خلل فني حيث أن أداء الفراعنة الفني متذبذبا بدليل تأخر المنتخب فى النتيجة قبل تحقيق الفوز فى النهاية بنتيجة 2-1 ".



وتابع شوبير: "ايضا فى مباراة غانا بالقاهرة كان الاستحواذ الكامل والسيطرة للبلاك ستارز ، ولم نذهب إلى مرماهم باستثناء كرة الهدفين فى ضربة جزاء محمد صلاح وهدف عبد الله السعيد فى الهجمة المرتدة ".



واختتم :" اتحاد الكرة كان عليه الاعتراف بالخلل الفني فى صفوف المنتخب اثناء التصفيات وضرورة وجود حل له بعد التأهل كي نتدارك الظهور الغير لائق بمنتخب مصر فى المونديال".