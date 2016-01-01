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فن

شاهد بوستر البوم إليسا إلى كل اللي بيحبوني

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:58 ص
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
كشفت الفنانة اللبنانية اليسا عن بوستر البومها الجديد الذي يحمل اسم " الى كل اللي بيحبوني" من خلال نشره منذ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت اليسا على بوستر الألبوم مرتدية فستان ازرق قصير امام مايك وحولها بعض الجماهير.

وخلال ايام تطرح شركة روتانا الالبوم كاملًا بالاسواق و بموقع يوتيوب بعد الانتهاء من مباريات كأس العالم.
شاهد بوستر البوم إليسا إلى كل اللي بيحبوني

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