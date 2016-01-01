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كأس العالم

شوبير: القيعي أحد صناع مجد الأهلي وزمن الانتماء انتهى.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:20 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
محمد رشاد
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أحد صناع مجد القلعة الحمراء فى مطلع القرن الماضي وبالتحديد فى مجلس حسن حمدي عقب خلافته لصالح سليم.

وأضاف شوبير عبر برنامجه مع شوبير المذاع على قناة صدى البلد: "محمد فضل كادر اداري واعد ، كما أن زمن الهواية والانتماء انتهى إلا فيما ندر والمتغيرات في الوسط الكروي تتطلب تطوير العقلية بما يواكبها".

وتابع شزبير: "في سوق اللاعبين والمدربين الأموال تتحدث وتفرض نفسها، واللاعبين أصبح سلعة فى سوق الانتقالات على مستوى العالم".

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