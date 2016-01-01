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ثقافة

تفاصيل برنامج متحف رشيد لربط المناهج الدراسية بالمقتنيات الأثرية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:18 ص
من مقتنيات متحف رشيد
من مقتنيات متحف رشيد الوطني
علاء المنياوي
كشف متحف رشيد الوطني برئاسة سعيد رخا مدير عام المتحف، عن خطة وضعها ضمن برنامج نشاطه الصيفى، لربط المناهج الدراسية بمقتنيات المتحف،في إطار تفيعل دور المتحف فى عملية التعليم المستمر،وتتضمن الخطة شرح المناهج الدراسية والموضوعات التاريخية بالمراحل التعليمية"إ بتدائى ـ إعدادى ـ ثانوي"وربطها مع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

ويبدأ البرنامج غدا الأربعاء وينتهي في 19 سبتمبر المقبل،ويتضمن موضوعات من المناهج الدراسية وربطها بمقتنيات المتحف،ومنها (تاريخ مصر القديمة) وإكتشاف حجر رشيد وربطها ببعض المعروضات بالمتحف مثل حجر رشيد،و(الدولتيين الأيوبية والمملوكية )وربطها ببعض العملات المملوكية بالمتحف،وشخصيات وأحداث من العصر البطلمى وربطها بحجر رشيد.

و(الحملة الفرنسية على مصر)وربطها ببعض القطع بالمتحف مثل وثيقة زواج جاك مينو بزبيدة البواب مع تدريس قصة حجر رشيد وصور رشيد من كتاب وصف مصر،و(حملة فريزر على مصر)وربطها بوثيقة معاهدة جلاء الإنجليزعن الأسكندرية المعروضة بالمتحف وربط ذلك ببعض الأسلحة المعروضة بالمتحف،و(مظاهر الحضارة المصرية القديمة)،والحياة السياسية والدينية والإقتصادية.

كذلك موضوعات (عصر بناة الأهرامات)و(عصر الدولة الوسطى)و(عصر الدولة الحديثة)،والخلافة الإسلامية والدولة الأموية والعباسية والدولة الفاطمية والأيوبية والدولة المملوكية والحملة الفرنسية على مصر والشام،و(مصر منذ الثورة العرابية حتى الحرب العالمية الأولى) وثورة 25 يناير.

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