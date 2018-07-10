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جد طفل الشروق: المتهمون بالخطف عقابهم يصل للمؤبد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:33 ص
جد طفل الشروق
جد طفل الشروق
إسلام الطوانسي
قال المستشار فايز ملاك جد الطفل سامي العائد من الاختطاف بالشروق، إن المتهمين بخطف حفيده مجموعة من الأقارب من عائلة واحدة، مضيفا أن تصرفهم أضاع مستقبلهم.

وتابع ملاك، في تصريحاته لبرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، أنه من سوء حظ المتهمين أن حفيده سامي لم يكمل عامه السابع ويفصله عن الاحتفال بعيد ميلاده السابع ثلاثة أيام فقط، وهو ما يرفع من العقوبة مشددة.

ولفت ملاك إلى أن هؤلاء المتهمين سيحصلون على عقوبة من 15 إلى 25 عام، وهو ما ينص عليه القانون، مؤكدا أنه سيقدم مقترح لمجلس النواب بتغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام.

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