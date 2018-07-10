مصرع شخص فى حادث اصطدام طائرة هليكوبتر بمبني..فيديو

نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة اصطدام طائرة "هليكوبتر" بمبنى سكني في ولاية "فرجينيا" الأمريكية، الأمر الذى نتج عنه انهيار جزء كبير من المبني، واندلاع حريق ضخم.



تعود التفاصيل عندما وقع الحادث بمنطقة "وليامزبرج" بجنوب شرق الولاية، بينما نتج عنه مصرع شخص واحد كان يتواجد داخل المبنى.



يذكر أن السلطات تجري تحقيقًا لا يزال مستمرًا حتى الآن، بينما لم يتم التعرف على هوية قائد المروحية التى تسببت بالحادث.



