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فن

Jurassic World: Fallen Kingdom يتخطى المليار دولار.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
تمكن فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom من تجاوز المليار دولار بتحقيقه 1,060,990,040 دولار امريكي حول العالم بعد طرحه 22 يونيو الماضي.

وتدور أحداث الجزء الجديد من السلسلة، بعد أحداث الجزء السابق منه، والذى انتهى بدمار حديقة الديناصورات، إلا أن صناع العمل يعودون مرة أخرى للجزيرة التى وقعت عليها الأحداث فى محاولة لإنقاذ عدد من الحيوانات التى تبقت على الجزيرة بعد إطلاق بركان خامل لحممه الملتهبة تمهيدا للثوران.

سلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات، وتُظهِر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضى سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التى تحتوى على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثيًّا يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب فى أنحاء الجزيرة.

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