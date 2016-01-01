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إطلالة كلاسيكية لـ أنغام بالأبيض والأسود.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:05 ص
أنغام - صورة ارشيفية
أنغام - صورة ارشيفية
آية التيجي
شاركت مجموعة من الفنانين المصريين والعرب في حفل إفتتاح "روتانا كافيه" في القاهرة، وظهرت اللمطربة أنغام بإطلالة كلاسيكية من لونين هما الأبيض والأسود، وهو ما اعطاها إطلالة مختلفة وجذابة للغاية.

وتميز الزي الخاص بانغام بأنه بسيط حيث أن أحد الجانبين باللون الأسود والجهة الأخرى باللون الأبيض والأسود، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة ومميزة،

وتركت انعام شعرها منسدلا فلم تتكلف في وضع الكثير من المكياج فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة فقد وضعت الكحل لإبراز جمال عينيها، مع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما اعطها إطلالة مميزة تتناسب مع ملابسها.

واختارت انغام بعض الأكسسورت لابراز غطلالتها فقد ارتدت خاتم بسيط باللون الفضي، مع عقد بسيط من نفس الشكل، وهو ما اكمل إطلالتها بشكل كبير.

وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على انستجرام، وشهدت اعجابا كبيرا من قبل محبيها ومعجبيها..
إطلالة كلاسيكية لـ أنغام بالأبيض والأسود.. صور
إطلالة كلاسيكية لـ أنغام بالأبيض والأسود.. صور

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