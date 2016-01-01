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التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب كمال الأجسام السوداني في قطر.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:39 ص
محمد عبد اللطيف،
محمد عبد اللطيف، لاعب كمال الأجسام السوداني
هاني حسين
قال أحمد، ابن عم محمد عبد اللطيف، لاعب كمال الأجسام السوداني الذي قتل في قطر، إن الراحل كان متزوجا من قطرية منذ عام، ولكن أخيها لم يكن موافقا على الزواج وكان يضايقه كثيرا حتى وقع كلا الطرفين على تعهد في الشرطة بعدم التعرض للآخر.

وأضاف أحمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " العاشرة مساء" على قناة " دريم"، أن محمد عبد اللطيف قتله شقيق زوجته القطرية عندما كان جالسا معها في إحدى الكافيهات رميا بالرصاص، وتلقى الراحل 5 طلقات 4 منهم في الصدر وواحدة في الرأس.

وتابع:" قاتل عبد اللطيف يعمل عقيد في الشرطة القطرية وعقب الجريمة قام بتسليم نفسه للسلطات"، مضيفا: "سافر عمي وأبي لقطر للتعرف على تفاصيل الحادث وإستلام جثمانه لدفنه في السودان".

واستطرد: "كان هناك حالة تكتم على قضية مقتل محمد من قبل الإعلام القطري، ولكننا حاولنا نشر الأمر عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

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