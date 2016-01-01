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احذر.. 8 مخاطر للدهون الزائدة فى البطن

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاي عن 8 مخاطر للدهون الزادة فى البطن تعرف باسم النسيج الدهنى، وهو نسيج ضام فضفاض يتكون من مجموعة متنوعة من الخلايا مثل الخلايا الشحمية (adipocytes). تتركز هذه الرواسب الدهنية بشكل رئيسي في خمسة أجزاء مختلفة من الجسم.

1. الدهون تحت الجلد - تحت الجلد.
2. الدهون الحشوية - حول الأعضاء الداخلية.
3. نخاع الدهون - موجودة في نخاع العظام.
4. الدهون العضلية - الدهون Intermuscular.
5. دهون الثدي

وأكد الموقع أن الدهون خاملة هرمونية وبالتالي تعتبر غير ضارة. يخزن الطاقة في شكل دهون في الجسم، توسيد وعزل جسمنا في وقت واحد ، دائما أن يكون الرجال والنساء الذين لديهم دهون البطن الزائدة محبطين لأنه لا يجعلهم "تبدو جيدة". لكن تأثير هذا النوع من الدهون متجذر أكثر عمقا.

يمكن أن تكون الدهون في البطن من نوعين - الدهون تحت الجلد أو الدهون الحشوية ، وهذا الأخير هو الأكثر خطورة. الدهون تحت الجلد هي أسهل لرؤية والاستيلاء ، ولكن الدهون الحشوية ليست كذلك ،سميت الدهون الحشوية "الدهون الممرضة النشطة" على مر السنين لأنها موجودة حول جميع الأعضاء الرئيسية في البطن ، مثل القلب والكبد والرئتين والمعدة والإفراط في ذلك يؤثر سلبًا على هذه الأعضاء.

وأشار الموقع إلى أن جود فائض من دهون البطن يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. وهنا عدد قليل منهم.

1. زيادة الالتهاب
2. داء السكري من النوع 2.
3. أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية
4. ضغط الدم
5. الاكتئاب
6. الأرق واضطرابات النوم الأخرى
7. الخرف ومرض الزهايمر
8. السرطان

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