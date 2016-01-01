ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
نجحت منطقة أثار شرق القاهرة في تنفيذ قرار الازالة رقم٦٥٤١ الذي كان يقع بالمنطقة ٦٢ بمقابر المجاورين في منطقة قايتباى الأثرية، حيث كان القرار صادر سنة ٢٠١٥ وتعذر تنفيذه.

الإزالة تمت بحضور الدكتور محمد رشاد مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة والدكتور عبدالله سعد مدير عام منطقة قايتباى، ورباب محمود وجمال عبد الناصر ومنى عبد المجيد مفتشي المنطقة، وأحمد مرسى مسئول أمن منطقة قايتباى وبرقوق.

كان التعدي واقعا بحرم قبة الأميرة طولبية، وعبارة عن ازالة السور الخارجى المستحدث المبنى بالطوب الوردى لحوش دفن قديم بالمنطقة، وتمت الإزالة بتأمين من شرطة السياحة والآثار وقسم منشأة ناصر ونفذها عمال من حى منشأة ناصر.
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور
إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور

ترشيحاتنا

شيحة: الأهلي لن يستطيع شراء أي لاعب خلال الانتقالات الحالية

حكم أداء صلاة العشاء الحاضرة قبل قضاء المغرب الفائتة.. فيديو

ننشر أسعار اشتراكات النقل العام.. وخصومات تصل إلى 60 %

بيراميدز يكشف حقيقة تورطه في العرض الصيني لـ أزارو

ترامب يختار مستشار بوش الابن لعضوية المحكمة الأمريكية العليا

أحمد موسى: شركة أبوتريكة تورطت في تمويل العمليات الإرهابية.. فيديو

شاهد.. سيارة ريهام سعيد بعد الحادث

مصطفى بكري يكشف حقيقة القبض على عادل لبيب ..فيديو

الاتحاد الكرواتي يقيل المدير الفني فوكوييفيتش

فاينانشيال تايمز: بريطانيا تواجه لحظة حاسمة في تاريخها الحديث

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

جد طفل الشروق: المتهمون بالخطف عقابهم يصل للمؤبد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو
هشام الجخ: أنا مش زى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد.. فيديو
التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب كمال الأجسام السوداني في قطر.. فيديو
جد طفل الشروق: حفيدي تعرف على 3 متهمين بطابور عرض النيابة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟