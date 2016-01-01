إزالة حالة تعد على حرم قبة الأميرة طولبية بمنطقة قايتباي.. صور

نجحت منطقة أثار شرق القاهرة في تنفيذ قرار الازالة رقم٦٥٤١ الذي كان يقع بالمنطقة ٦٢ بمقابر المجاورين في منطقة قايتباى الأثرية، حيث كان القرار صادر سنة ٢٠١٥ وتعذر تنفيذه.



الإزالة تمت بحضور الدكتور محمد رشاد مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة والدكتور عبدالله سعد مدير عام منطقة قايتباى، ورباب محمود وجمال عبد الناصر ومنى عبد المجيد مفتشي المنطقة، وأحمد مرسى مسئول أمن منطقة قايتباى وبرقوق.



كان التعدي واقعا بحرم قبة الأميرة طولبية، وعبارة عن ازالة السور الخارجى المستحدث المبنى بالطوب الوردى لحوش دفن قديم بالمنطقة، وتمت الإزالة بتأمين من شرطة السياحة والآثار وقسم منشأة ناصر ونفذها عمال من حى منشأة ناصر.